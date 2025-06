Zucchero al Circo Massimo duetto da brividi con il gladiatore Russell Crowe | GUARDA

Immaginate un duetto da brividi al Circo Massimo, dove il re del blues italiano, Zucchero, ha incontrato il celebre Russell Crowe, noto come il Gladiatore. Un incontro fortuito tra musica e cinema che ha portato a un'esibizione memorabile sotto le stelle romane. La scintilla è scoccata durante un festival, e da quel momento è nata l’idea di un brano unico. Scopriamo insieme come questa collaborazione epica abbia preso vita!

“Ci siamo incontrati al festival di Bocelli a Lajatico quest'estate. 'Ti conosco' mi ha detto: gli aveva parlato di me un amico cantautore australiano. Nei giorni successivi sono stato a La Spezia al suo concerto. Lui è un compagnone e gira con una spillatrice della sua birra preferita. Davanti a un boccale è nata l'idea di fare un brano insieme", ha confessato Zucchero Fornaciari in merito all'esibizione portata ieri sera insieme al gladiatore Russell Crowe sul palco del Circo Massimo. I due, davanti ai 15mila della Capitale, hanno duettato sulle note di “Just Breathe”, una intensa rilettura del celebre brano dei Pearl Jam. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zucchero, al Circo Massimo duetto da brividi con il gladiatore Russell Crowe | GUARDA

Con la festa di Bari ancora negli occhi, oggi siamo arrivati Roma! Stasera e domani vi aspetto al Circo Massimo. Sul palco con me anche il mio amico “gladiatore” Russell Crowe! Ph @SteBrovettoPh #ZuccheroSugarFornaciari #OverdoseDAmoreWorldTour Vai su X

