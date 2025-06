Zelensky vede Macron ' valutiamo più aerei Mirage a Kiev'

Nel cuore della crisi, Zelensky e Macron si sono incontrati per rafforzare la difesa ucraina, valutando l’acquisto di nuovi aerei Mirage e investimenti in droni intercettori. Un passo deciso verso la protezione dei cieli di Kiev, frutto di una collaborazione strategica tra Ucraina e Francia. Mentre le discussioni proseguono, l’attenzione rimane alta: le decisioni future potrebbero segnare un punto di svolta nel supporto internazionale all’Ucraina. Restiamo in attesa di sviluppi concreti.

Abbiamo valutato la possibilità di espandere la nostra flotta aerea con ulteriori velivoli Mirage, nonché la coproduzione e l'investimento in droni intercettori. Insieme alla Francia, stiamo facendo tutto il possibile per proteggere al meglio i cieli ucraini. Contiamo su buone decisioni nel prossimo futuro". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron a margine del summit Nato a L'Aja "per coordinare i prossimi passi congiunti e discutere gli sforzi diplomatici volti ad aumentare la pressione sulla Russia".

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - In un contesto di tensioni globali, Zelensky, Starmer e Macron si uniscono a un vertice informale a Tirana, mentre si svolge il colloquio cruciale tra Ucraina e Russia a Istanbul.

