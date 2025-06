Zelensky Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese Nato

In un contesto di crescente tensione internazionale, Volodymyr Zelensky avverte che Vladimir Putin potrebbe attaccare un Paese NATO entro i prossimi cinque anni. La sua preoccupazione si concentra sui tempi di risposta e sulla capacità di difesa europei, mentre i piani della NATO per potenziare le spese militari sembrano troppo lenti. In questo scenario incerto, la domanda che rimane è: quanto sarà pronto il mondo a reagire di fronte a una minaccia così grave?

Volodymyr Zelensky ha affermato in un'intervista a Sky News che Vladimir Putin potrebbe attaccare un Paese della Nato entro cinque anni. Ma quando gli √® stato chiesto se la Russia avrebbe potuto attaccare entro pochi mesi, Zelensky ha risposto di "non credere che Putin sia pronto". Il leader ucraino ha affermato che i piani dei membri della Nato per aumentare la spesa per la difesa al 5% del pil entro il 2035 sono "molto lenti", aggiungendo: "Riteniamo che, a partire dal 2030, Putin potr√† avere capacit√† significativamente maggiori. Oggi l'Ucraina lo sta trattenendo, non ha tempo per addestrare l'esercito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Zelensky, Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese Nato

In questa notizia si parla di: putin - entro - zelensky - attaccare

Zelensky: entro 5 anni Putin potrebbe attaccare un Paese Nato - Volodymyr Zelensky avverte: entro cinque anni, Vladimir Putin potrebbe colpire un Paese NATO, sollevando timori di una nuova escalation globale.

UCRAINA | Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per "porre fine" al conflitto. #ANSA Vai su Facebook

Zelensky, Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese Nato; Zelensky: ¬ęPutin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese della NATO¬Ľ; Zelensky: La Russia potrebbe attaccare un Paese Nato entro cinque anni.

Zelensky, Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese Nato - Volodymyr Zelensky ha affermato in un'intervista a Sky News che Vladimir Putin potrebbe attaccare un Paese della Nato entro cinque anni. ansa.it scrive

Zelensky: «Putin potrebbe attaccare entro 5 anni un Paese della NATO» - Attacchi di droni russi hanno ucciso tre persone, tra cui un bambino, nella regione ucraina di Sumy. Da cdt.ch