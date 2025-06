Zelensky | l' unità dei paesi Nato è la cosa più importante

L'unità tra i paesi della NATO è fondamentale per l'Ucraina, come ha sottolineato il presidente Zelensky durante una conferenza all'Aia. In un momento di sfide crescenti, la coesione tra alleati si rivela più cruciale che mai. Zelensky, con un nuovo look deciso, ribadisce che rafforzare questa unità è la priorità assoluta per garantire stabilità e sicurezza nella regione. La solidarietà internazionale può fare la differenza in tempi di crisi.

L'Aia, 24 giu. (askanews) - La cosa più importante per l'Ucraina è "l'unità dei paesi della Nato" ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa all'Aia insieme al Segretario generale della Nato Mark Rutte, al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Zelensky è arrivato al summit con un significativo cambio di look. Una giacca nera, dal taglio militare, con i tasconi all'altezza dei pettorali, e sotto la giacca una camicia di color nero, senza cravatta. Il presidente Donald Trump, in volo verso il vertice Nato, parlando a bordo dell'Air Force One ha detto che incontrerà "probabilmente" il presidente ucraino a margine del summit all'Aia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: l'unità dei paesi Nato è la cosa più importante

