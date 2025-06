Zelensky ' importante che il percorso verso la Nato resti'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolinea l'importanza di mantenere il percorso irreversibile verso la NATO, riconoscendo la decisione storica del summit di Washington. Arrivato all’incontro de L'Aja, ha ribadito la necessità di rafforzare la difesa aerea, la cooperazione nel settore della difesa e il sostegno internazionale in questa fase cruciale. La sua determinazione evidenzia quanto sia fondamentale preservare questa direzione strategica per la sicurezza dell’Ucraina e dell’intera regione.

"La decisione presa al summit della Nato di Washington di un percorso irreversibile dell' Ucraina verso l' Alleanza è importante ed è importante che non cambi, ti sono grato per averlo menzionato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al vertice de L'Aja accolto dal segretario generale Mark Rutte. "Abbiamo bisogno della difesa aerea, di co-produzione nel settore della difesa e grande sostegno sul fronte degli aiuti militari ", ha aggiunto precisando di vedere "segnali importanti" dagli alleati.

