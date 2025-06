Zelensky avverte la Nato | La Russia pianifica operazioni contro altri Paesi europei

In un appello accorato, Zelensky mette in guardia la NATO, rivelando che la Russia non si ferma all'Ucraina e pianifica operazioni contro altri paesi europei. Con tono deciso, il leader di Kiev sottolinea come gli sforzi di difesa siano fondamentali per contrastare le ambizioni di Putin e preservare la stabilità continentale. La sua voce risuona come un campanello d’allarme: l’Europa deve unirsi e rafforzarsi, perché la minaccia è ormai vicina.

"Gli obiettivi di Putin vanno oltre l'Ucraina, spendendo di pi√Ļ in difesa distruggiamo l'illusione che¬†possa ricavare qualcosa da una guerra all'Europa", ha tuonato il leader di Kiev, lanciando un nuovo appello ai leader europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Zelensky avverte la Nato: ‚ÄúLa Russia pianifica operazioni contro altri Paesi europei‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: europei - zelensky - avverte - nato

Gli Stati Uniti si oppongono all'invito di Zelensky al vertice Nato dell'Aia - Gli Stati Uniti hanno espresso la loro contrarietà all'invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice della NATO dell'Aia, previsto per il 24 giugno.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato domenica alla possibilità di un cambio di regime in Iran, poche ore dopo l'attacco a tre siti nucleari iraniani ? https://l.euronews.com/Xd2 Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Mosca avverte l'Europa: ¬ęCon soldati occidentali in campo, scontro diretto con la Nato¬Ľ; Trump annuncia una tassa sui prodotti europei: ¬ęDazi all'Ue, nata per fregarci¬Ľ. Poi avverte Zelensky: ¬ęSi scordi la Nato¬Ľ; 'Trump annuncer√† l'intesa sulle terre rare con Kiev'. Zelensky 'pronto a lavorare con il presidente Usa per la pace' - LIVEBLOG.

Vertice Nato, Zelensky: «Mosca prepara operazioni contro altri Paesi europei». Trump frena su «aggressione russa» nella dichiarazione - Trump incontrerà il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Segnala ilmessaggero.it

Zelensky: incontrerò Trump a margine del vertice Nato. Droni russi su Sumy, tre morti - Friedrich Merz ed Emmanuel Macron al Financial Times: "L'Europa deve armarsi in un mondo instabile" Dalle colonne del Financial Times, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco F ... Secondo msn.com