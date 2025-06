Zelensky a Londra ricevuto dal premier Starmer a Downing Street

In un incontro di grande rilevanza a Downing Street, Zelensky si confronta con il premier Starmer, sottolineando l’urgenza di fermare il terrorismo russo e spingere verso la pace. Un momento cruciale che testimonia l’impegno internazionale nel rispondere alle sfide della sicurezza globale. Questa visita segna un passo importante nel rafforzare alleanze e strategie per affrontare il conflitto in atto, evidenziando come la diplomazia sia più che mai fondamentale in tempi di crisi.

(Agenzia Vista) Londra, 24 giugno 2025 "Oggi si è svolto un incontro significativo con il Primo Ministro della Gran Bretagna, Keir Starmer. Il nostro compito principale ora è fermare il terrorismo russo e costringere la Russia a fare la pace", lo annuncia Zelensky su Telegram. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky a Londra ricevuto dal premier Starmer a Downing Street

Crisi in Medio Oriente, Meloni: Siamo fiduciosi che si possa andare avanti con una tregua.

