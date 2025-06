Zanotti Bologna i rossoblu fanno sul serio? L’ex Inter può tornare in Serie A

Zanotti Bologna, i rossoblù si preparano a fare sul serio: il giovane ex Inter Mattia Zanotti potrebbe fare il grande ritorno in Serie A con il club emiliano. Secondo Sportitalia, il talento del Lugano è nel mirino di Vincenzo Italiano, che valuta concretamente l’ipotesi di portarlo a Casteldebole per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Un’operazione che potrebbe segnare una svolta importante per il Bologna e per il futuro del giocatore.

Zanotti Bologna, l’esterno può tornare in Serie A: ecco come stanno le cose secondo Sportitalia. Mattia Zanotti potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza all ‘ Inter. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportitalia, l’attuale terzino del Lugano è diventato un nuovo pallino del Bologna di Vincenzo Italiano per la prossima stagione: il club emiliano sta sondando concretamente il terreno per il classe 2003, tanto che è previsto un contatto diretto nelle prossime ore tra le due società per provare ad arrivare ad una quadra per il trasferimento del giocatore in Emilia. Classe 2002, cresciuto nel vivaio dell’ Inter, Zanotti ha trovato la sua dimensione in Svizzera con il Lugano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanotti Bologna, i rossoblu fanno sul serio? L’ex Inter può tornare in Serie A

In questa notizia si parla di: tornare - bologna - inter - serie

Risultati Serie A LIVE: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, Fiorentina avanti contro il Bologna, la Lazio pareggia contro l’Inter - Buona domenica di calcio con la Serie A: la Roma torna in vantaggio contro il Milan, la Fiorentina è avanti contro il Bologna, mentre la Lazio pareggia contro l'Inter.

Come riportato da Matteo Moretto, l’ex attaccante di Roma e Inter è pronto a tornare in Serie A. Dopo l’iniziale interessamento del Bologna, il bosniaco è infatti vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Vai su Facebook

Un gol pazzesco di Orsolini al 94' regala la vittoria al Bologna: il Napoli aggancia l'Inter in vetta! Rivivi la diretta; La Serie A torna in campo a Pasqua dopo 16 anni: c’è anche Bologna-Inter; Serie A, Inter pari con Bologna 2-2: Lautaro torna al gol - LaPresse.

Calciomercato, torna l’ex Inter: la freccia in Serie A - Ora è pronto a firmare subito con un club italiano: la futura destinazione ... Scrive calciomercatoweb.it

Bologna, Lucumì: "Presente a Bologna. Futuro? Vivo alla giornata, mi piacerebbe giocare per Inter, Real, City..." - Jhon Lucumì è tra i giocatori del Bologna più `chiacchierati` del momento. Come scrive msn.com