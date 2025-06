Zalewski saluta la Roma la bellissima lettera social dell’esterno dell’Inter – FOTO

Nicola Zalewski saluta con emozione la Roma, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi giallorossi. L’esterno polacco, dopo anni di militanza, si prepara a vivere una nuova avventura all’Inter, che ha ufficialmente riscattato il suo cartellino. Una scelta che segna un importante capitolo della sua carriera e apre le porte a nuovi successi. Scopriamo insieme le sue parole e l’emozione del passaggio.

Zalewski saluta la Roma, la bellissima lettera social dell'esterno dell'Inter: i nerazzurri lo hanno ufficialmente riscattato dai giallorossi – FOTO. Nicola Zalewski ha affidato ad una storia Instagram le proprie emozioni per l'addio alla Roma dopo tantissimi anni vissuti in giallorosso. L'esterno polacco, trasferitosi a gennaio in prestito al calciomercato Inter, è stato infatti riscattato dai nerazzurri. Il club meneghino ha versato nelle casse del club romano circa 6,5 milioni di euro. IL MESSAGGIO – « Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest.