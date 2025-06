Zalewski saluta la Roma | Ho dato tutto me stesso

Il trasferimento di Zalewski all'Inter segna un nuovo capitolo nella sua carriera e rappresenta anche un importante investimento per la Roma, che si prepara ad affrontare un calciomercato complesso e sfidante. Dopo anni di dedizione e talento dimostrato in giallorosso, il giovane polacco saluta la squadra con gratitudine e speranza, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi e aprendo nuove opportunitĂ nel panorama calcistico italiano.

Da tempo era nell’aria ma ieri è arrivata la conferma: Nicola Zalewski non è piĂą un calciatore della Roma. Il terzino polacco è stato ceduto a titolo definitivo all’Inter, squadra in cui ha militato per metĂ della scorsa stagione; nelle casse della Roma sono entrati 6,5 milioni di euro che saranno utili, insieme ai soldi ricavati dalle cessioni di Dahl e Le Fèe, alla squadra capitolina in una sessione di calciomercato profondamente limitata dal fair play finanziario. Subito dopo l’ufficialitĂ dell’operazione è arrivato il consueto post sui canali ufficiali della Roma in cui si augurava all’ex giallorosso “Buona fortuna per il futuro!”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it