Zalewski Inter fasce sistemate | l’ok di Chivu al riscatto del polacco! Il tecnico studia anche un nuovo ruolo per l’ex Roma

L’Inter ha dato il via libera al riscatto di Nicola Zalewski, completando un’operazione che entusiasma i tifosi nerazzurri. Dopo sei mesi di prestito dalla Roma, il talento polacco si prepara a una nuova avventura in nerazzurro, con il tecnico che studia anche un ruolo innovativo per lui, tra le fasce e oltre. La strategia dell’Inter promette sorprese e rinforzi, lasciando tutti con l’auspicio di vedere Zalewski protagonista in questa stagione.

L'esterno ha convinto tutti fin da primi passi mossi lo scorso inverno.

