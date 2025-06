Zaia difende Bezos e le nozze a Venezia | Lasciateli in pace la prossima volta i ricchi andranno a Saint-Tropez – Video

In un mondo spesso diviso tra polemiche e ostilità, Luca Zaia invita a lasciare in pace Jeff Bezos e Lauren Sanchez, protagonisti di un matrimonio a Venezia. La loro scelta, come un raggio di luce, rappresenta un momento di gioia che merita rispetto e rispetto. Quello che è stato definito un rumore di fondo si dissolve di fronte alla bellezza di un giorno speciale. Perché, alla fine, i ricchi andranno sempre dove la vita li porta, e la felicità merita di essere celebrata.

“ Ma volete lasciarli in pace? Quello sarà il giorno più bello della loro vita. La comunicazione che è stata fatta in questi giorni è di una minoranza, è il rumore di una pianta che cade rispetto a una foresta che cresce”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha difeso Jeff Bezos e la futura moglie Lauren Sanchez, che hanno scelto di sposarsi a Venezia, rispetto alle polemiche e alle proteste. “Qualche altro vip, vedendo tutte queste scene, deciderà di andare a Saint-Tropez, o a Parigi, o a Montecarlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zaia difende Bezos e le nozze a Venezia: “Lasciateli in pace, la prossima volta i ricchi andranno a Saint-Tropez” – Video

Zaia sulle nozze di Bezos: «Venezia ospita tutti. Possiamo lasciarli in pace?» | VIDEO - Zaia, a Venezia, torna sul tema delle nozze di Bezos: tra sentimenti di accoglienza e rispetto, il presidente sottolinea come Venezia possa essere un luogo di incontro e di pace, invitando tutti a lasciarli in pace e a preservare l'armonia di questa città unica al mondo.

