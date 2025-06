Yildiz vale oro | ora è mister 100 milioni e la Juve lo blinda con un contratto da big

Yildiz Vale Oro sta conquistando il mondo del calcio con le sue straordinarie prestazioni, e ora la Juventus lo protegge con un contratto da vero top player. Al Mondiale per club, Kenan incanta con le sue magie, dimostrando di valere ormai 100 milioni. Dopo aver iniziato a zero, il suo valore è in costante crescita: al rientro in Italia, firmerà il rinnovo che lo legherà ai bianconeri per altri anni di successi.

DUE SU DUE, LA #JUVENTUS È GIÀ AGLI OTTAVI Show di Kenan #Yildiz nel 4-1 della squadra di #Tudor contro i marocchini del #Wydad, in gol anche #Vlahovic su calcio di rigore. I bianconeri attendono ora il #ManchesterCity di Pep #Guardiola

