Yildiz Juve fissato il vertice con l’entourage per allontanare le tentazioni Chelsea ed Arsenal Cifre e durata | tutti i dettagli sul possibile rinnovo

Yildiz Juve, fissato il vertice con l’entourage! I dettagli in casa bianconera sulla possibile firma del numero 10 per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è stato fissato per la prossima settimana un primo vertice con l’entourage di Kenan Yildiz. L’obiettivo del club bianconero è quello di blindare al più presto il suo numero 10, allontanando definitivamente le sirene di Chelsea ed Arsenal. La dirigenza vuole avvicinarsi il più possibile ad un nuovo ingaggio da 4 milioni di euro, per un contratto con nuova scadenza al 2030. Lavori in corso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com