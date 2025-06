Yara supera Alberto Angela con Jovanotti Porro leader dell' approfondimento

I dati Auditel di ieri sera rivelano un sorprendente scontro tra cultura e intrattenimento: mentre Alberto Angela con Jovanotti conquista il pubblico di Rai1, il film "Yara" su Canale5 supera le aspettative, attirando oltre 2,7 milioni di spettatori. Questo confronto evidenzia come diverse fasce di pubblico siano attratte da contenuti differenziati, rendendo il panorama televisivo italiano sempre piĂą sfaccettato e coinvolgente. Alla fine, chi ha vinto la serata? La risposta vi sorprenderĂ .

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 23 giugno 2025, vedono in prime time su Rai1 la prima puntata del nuovo ciclo di Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela - ospite Jovanotti - conquistare il 15.4% pari a una media di 2.214.000 spettatori. Su Canale5 il film Yara di Marco Tullio Giordana, con Isabella Ragonese e Alessio Boni, ha invece siglato una media di 2.709.000 individui all'ascolto con uno share del 17.8%, vincendo la serata. Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth con Carrie Preston ha calamitato una media di 578.000 appassionati pari al 3.6% di share. Su Italia1 il Mondiale per Club con la vittoria per 1 a 0 dell'AtlĂ©tico Madrid sul Botafogo ha siglato un netto di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it