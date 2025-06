Xbox | Tante novità con l’aggiornamento di Giugno 2025

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’innovazione con le novità di giugno 2025 di Xbox! Microsoft rivoluziona il suo ecosistema con funzionalità basate su intelligenza artificiale, espansione del cloud gaming e supporto per mouse e tastiera. Tra giochi retro, accessori esclusivi e il nuovo Xbox Copilot in beta, il mondo Xbox si apre a un futuro sempre più coinvolgente. Scopri come queste innovazioni cambieranno il modo di giocare e interagire con la tua console preferita!

Microsoft alza il sipario su un’ondata di aggiornamenti rivoluzionari per l’ecosistema Xbox e Windows. L’annuncio include nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale, espansione del cloud gaming, supporto per mouse e tastiera, nuovi giochi retro, accessori inediti e molto altro. Copilot per il gaming: l’AI al servizio del giocatore. Debutta in beta su iOS e Android la versione mobile di Xbox Copilot, l’assistente AI pensato per migliorare l’esperienza di gioco. Le sue funzioni principali: Suggerimenti intelligenti per i giochi in corso. Assistenza durante le missioni più difficili. Video tutorial e contenuti personalizzati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net