XBOX ONE Collateral Damage | Un Exploit del Kernel per Xbox One e Xbox Series

Sei pronto a scoprire un nuovo livello di libertà sulla tua Xbox? Collateral Damage, l’exploit kernel rivoluzionario, sfrutta vulnerabilità del sistema per offrire possibilità inaudite su Xbox One e Series. Con questa tecnica avanzata, è possibile eseguire codice arbitrario e personalizzare la propria esperienza di gioco. Lo sviluppo di questa scoperta ha aperto nuove strade nel mondo dell’hacking console, segnando un passo importante per gli appassionati e i modder.

Collateral Damage è un exploit kernel per Xbox SystemOS che sfrutta la vulnerabilità CVE-2024-30088, permettendo l'esecuzione di codice arbitrario con privilegi elevati su console Xbox One e Xbox Series con kernel versione 25398.4478, 25398.4908 e 25398.4909. L'exploit si avvia tramite l'applicazione UWP Game Script, sfruttando un side channel della CPU e una race condition per ottenere l'esecuzione del payload. Lo sviluppo è stato portato avanti da: Emma Kirkpatrick (scoperta della vulnerabilità e sviluppo dell'exploit). Lander Brandt (Solstice, payload loader). Avvertenze Importanti. Payload Locale vs.

In questa notizia si parla di: xbox - collateral - exploit - kernel

exploits-forsale/collateral-damage - It targets Xbox One and Xbox Series consoles running kernel versions 25398. Da github.com

