X-Men ufficiale | i Marvel Studios hanno scelto il regista del reboot

I Marvel Studios hanno ufficialmente scelto Ryan Coogler, il talentuoso regista di Black Panther, per dirigere il reboot degli X-Men. Dopo intense speculazioni e trattative, la conferma è arrivata, e i fan possono aspettarsi un nuovo capitolo epico nell'universo Marvel. Con questa decisione, si apre un capitolo ricco di potenzialità e innovazione, promettendo di rivoluzionare ancora una volta il modo in cui viviamo le avventure dei mutanti.

La notizia era già stata riportata inizialmente come indiscrezione, ma adesso è arrivata la conferma di Ryan Coogler, il regista del franchise di Black Panther Dopo l'indiscrezione riportata da Variety secondo cui il regista di Thunderbolts, Jake Schreier, fosse in trattative per dirigere il reboot di X-Men dei Marvel Studios, sembra che sia arrivata la conferma che il regista abbia ufficialmente firmato per mettersi al lavoro sull'arrivo dei mutanti nel MCU. Sebbene di tanto in tanto possa succedere che le trattative vadano a monte, di solito è un buon segno che abbiano già trovato un accordo.

