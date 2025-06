X-Men | Ryan Coogler conferma che Jake Schreier regista di Thunderbolts* dirigerà il reboot

Ryan Coogler ha recentemente confermato che Jake Schreier, regista di Thunderbolts, sarà alla guida del reboot di X-Men Marvel Studios. L'annuncio apre nuove prospettive per il franchise, promettendo un approccio fresco e innovativo. Con questa conferma ufficiale, i fan possono già immaginare le sorprendenti avventure che ci aspettano. La Marvel sembra pronta a riscrivere le regole del suo universo mutante, e il futuro si fa ancora più entusiasmante.

A seguito della recente notizia secondo cui il regista di Thunderbolts* Jake Schreier era stato preso in considerazione per dirigere il reboot di X-Men della Marvel Studios, sembra che ci sia ora la conferma che abbia ufficialmente firmato per mettersi dietro la macchina da presa. Sebbene a volte le cose possano andare a monte, quando un regista o un attore viene annunciato come “in trattativa” per un determinato progetto, di solito è un buon segno che l’accordo sia già stato raggiunto. Variety ha in precedenza menzionato che Schreier è stato “scelto” per il lavoro in un recente articolo, ma si è generalmente supposto che la rivista stesse semplicemente riportando una vecchia notizia senza fornire aggiornamenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it