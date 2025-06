WWE | Vietato ogni riferimento alla guerra in medio oriente durante Raw

Durante Raw di ieri notte, nessun riferimento alla delicata situazione internazionale è stato fatto, mantenendo il focus esclusivamente sul wrestling e sull'intrattenimento. La WWE si prepara con attenzione alla trasferta in Arabia Saudita, dove si svolgeranno eventi fondamentali come SmackDown e Night Of Champions. In un contesto così complesso, la federazione ha scelto di rispettare le linee guida interne, lasciando da parte ogni discussione politica per garantire un'esperienza di puro spettacolo.

La WWE si appresta alla trasferta in Arabia Saudita dove si terranno il prossimo episodio di SmackDown e il PLE Night Of Champions. La situazione però è molto complicata vista la recente escalation del conflitto tra Iran e Israele con anche l’intervento degli USA cui ha fatto seguito il lancio di missili iraniani verso le basi americane nell’area. Durante Raw di ieri notte nessun riferimento alla situazione. Argomento vietato. Ieri notte è andato in onda Monday Night Raw che precede la trasferta della WWE in Arabia Saudita. Durante il corso della puntata, e la cosa non sorprende, nessun riferimento alla guerra in atto nel medio oriente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Vietato ogni riferimento alla guerra in medio oriente durante Raw

In questa notizia si parla di: vietato - ogni - riferimento - guerra

La guerra eterna, archetipo di ogni conflitto: Servino mette in scena la guerra di Troia - In un mondo in continuo cambiamento, le storie di resilienza e innovazione emergono con sempre maggiore forza.

In diretta dal Teatro al Castello Tito Gobbi di Bassano del Grappa la seconda edizione di “Guerra e Pace”, organizzata da Athesis. Un'occasione per... Vai su Facebook

DIRE – Olimpiadi, scatta la ‘guerra’ del souvenir a Cortina d’Ampezzo; Il Parlamento di Kiev mette al bando la Chiesa ortodossa «legata a Mosca»; Vietato parlare di guerra in Russia.

Vietato parlare di guerra in Russia - La nuova legge in vigore da sabato scorso a Mosca punisce con fino a 15 anni di carcere i giornalisti e blogger che scrivono le parole "guerra"e ... Lo riporta vita.it

In Russia è ormai caccia alle streghe contro la comunità LGBT: vietato ogni riferimento ai loro diritti, processi quintuplicati nel 2023 - In Russia le tendenze omofobiche si sono intensificate dall’inizio della guerra ... Come scrive ilfattoquotidiano.it