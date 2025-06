WWE | Paul Heyman ha un nuovo soprannome registrato un nuovo marchio

Se hai seguito le ultime battute di WWE, saprai che Paul Heyman ha appena conquistato un nuovo e intrigante soprannome registrato come marchio. Dopo aver incarnato ruoli iconici come l’Advocate e il Wiseman, ora Seth Rollins lo ha ribattezzato “il mio oracolo” durante Raw, lasciando presagire un nuovo capitolo nella sua carriera. Ma cosa significa questa novità per il suo ruolo nel mondo della WWE?

Paul Heyman è stato una delle persone più influenti nella WWE da diverso tempo e nel corso della sua carriera è stato chiamato in molti modi. Heyman è stato conosciuto come l'Advocate e come il Wiseman, e ora sembra che abbia ufficialmente un nuovo soprannome. Seth Rollins conia il nuovo nome durante Raw. Questa settimana durante Monday Night Raw, Seth Rollins si è riferito a Paul Heyman chiamandolo "il mio oracolo". Sembra che Heyman userà questo nome d'ora in avanti, dato che la WWE ha recentemente depositato la richiesta di marchio per "The Oracle" presso l'USPTO il 23 giugno.

