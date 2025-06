WWE | Nessuna vincitrice solo tensione la faida tra Becky e Bayley si complica

L’affascinante mondo della WWE continua a regalarci emozioni forti e colpi di scena. La tensione tra Becky Lynch e Bayley si fa sempre più palpabile, portando la loro faida a un nuovo livello di intensità. Durante l’ultimo episodio di RAW, il duello per il titolo intercontinentale femminile ha lasciato i fan senza fiato. Chi uscirà vittoriosa da questa battaglia epica? Resta con noi per scoprire il capitolo successivo di questa avvincente rivalità.

Lo scontro titolato tra Becky Lynch e Bayley andato in scena durante l'episodio di RAW del 23 giugno si è concluso come nessuno si aspettava. Il match è stato carico di tensione, proprio come i fan desideravano. Becky e Bayley si sono affrontate in passato in numerose battaglie, ma questa volta in palio c'era il titolo intercontinentale femminile. Women's #ICTitle on the line RIGHT NOW on #WWERaw @itsBayleyWWE vs. @BeckyLynchWWE Who ya got?! pic.twitter.com3aYkrFmypb — WWE (@WWE) June 24, 2025 Bayley è entrata in scena con un obiettivo ben chiaro: vendicarsi di Becky, che ha rovinato il suo momento a WrestleMania.