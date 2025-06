WWE | Ludwig Kaiser torna a farsi vedere a Raw

Dopo un periodo di assenza, Ludwig Kaiser torna sotto i riflettori di WWE. Il wrestler tedesco, che aveva preso una pausa tra le storyline, ha fatto un'inaspettata apparizione durante un segmento di backstage a Raw, alimentando entusiasmo tra i fan. La sua presenza, seppur fugace, apre nuove possibilità e fa sperare in un suo imminente ritorno in grande stile. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo della sua avventura in WWE?

Da qualche tempo Ludwig Kaiser è assente dalla programmazione WWE. Recentemente il wrestler tedesco non ha preso parte ad alcuna storyline e ha ultimamente passato alcuni giorni in Italia postando diverse foto sui social. Ora, però, è tornato a farsi vedere o meglio è apparso di sfuggita durante un segmento di backstage svoltosi ieri notte Raw. Kaiser appare a Raw. Ieri notte in quel di Monday Night Raw è andata in scena una rissa nel backstage tra Chad Gable e Penta. Il messicano ha puntato al braccio di Gable e sono dovuti intervenire gli addetti WWE a separare i nemici. Proprio durante questo segmento, non è passata inosservata la presenza nel backstage di Ludwig Kaiser. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ludwig Kaiser torna a “farsi vedere” a Raw

In questa notizia si parla di: ludwig - kaiser - farsi - torna

Lo Stromboli torna a farsi sentire, Ingv: "Possibili esplosioni, colate laviche e frane" - Stromboli torna a farsi sentire con esplosioni, colate laviche e frane, alimentando le tensioni tra il rischio vulcanico e il dissesto idrogeologico.

WWE: Ludwig Kaiser torna a “farsi vedere” a Raw.

Daniel Guerini, il dj Ludwig torna sul palco e gli dedica "Domani ci passa" - Un evento per dire a tutti che “la musica non si ferma”, che chi suona continuerà a farlo, per il pubblico ... Da ilmessaggero.it