WWE | Goldberg lancia un avvertimento duro a Gunther prima del suo ultimo match

L’attesissimo confronto tra Goldberg e GUNTHER si avvicina, scaldando gli animi dei fan. Durante l’ultimo episodio di RAW, Goldberg ha lanciato un avvertimento deciso, chiarendo che non si tirerà indietro davanti a questa sfida. Con il suo ritorno in grande stile, il lottatore ha fatto capire che il match al Saturday Night’s Main Event, il 12 luglio ad Atlanta, sarà epico e carico di emozioni. Prepariamoci a un duello destinato a entrare nella storia.

L'episodio del 23 giugno di RAW, è stato davvero importante. Goldberg è intervenuto per parlare del suo prossimo match contro GUNTHER e ha avuto molto da dire. Il suo ritorno ha chiarito una cosa: vuole affrontare GUNTHER a tutti i costi. GUNTHER e Goldberg si scontreranno al Saturday Night's Main Event, sabato 12 luglio 2025 ad Atlanta. Questa città ha un grande valore storico per Goldberg e potrebbe diventare anche il luogo del suo match di ritiro. A Bad Blood, sempre ad Atlanta, GUNTHER ha superato il limite con Goldberg. In quell'occasione, Goldberg ha fatto capire chiaramente che non avrebbe lasciato correre.

