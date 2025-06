WWE | Chad Gable infortunato l’attacco di Penta a Raw serviva a giustificare l’assenza

Il mondo della WWE è in fermento: Chad Gable, figura amata e talentuosa, si trova ad affrontare un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal ring per un periodo non precisato. Le ultime notizie da Bodyslam.net e Cory Hays svelano che l’attacco di Penta a Raw aveva un preciso scopo, probabilmente legato alla sua assenza. Ma cosa succederà ora? La storyline si intensifica e i fan sono pronti a scoprire il prossimo capitolo.

Chad Gable sta affrontando un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal ring per un periodo non specificato. La notizia arriva da Bodyslam.net e dal giornalista Cory Hays. L'aggressione di Penta aveva uno scopo preciso. Secondo quanto riportato da Bodyslam su Patreon, Gable sta gestendo "un infortunio non specificato" ed è probabilmente questo il motivo per cui Penta lo ha attaccato nell'episodio di lunedì di WWE Raw. Durante lo show, Gable era nel backstage con Ivy Nile quando Penta si è avvicinato. Gable ha bruscamente concluso la loro "lezione" ed è andato a prendere in giro Penta, che aveva appena avuto un match fisicamente impegnativo con Bron Breakker.

