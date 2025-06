WWE | Asuka chiude per sempre il capitolo Damage CTRL durante RAW

che la loro alleanza rappresentava un passato ormai sepolto. In un momento di tensione, Asuka ha risposto con determinazione, chiudendo ufficialmente il capitolo Damage CTRL durante RAW. La scena ha lasciato i fan senza parole, segnando un punto di svolta nel percorso della lottatrice giapponese verso la conquista di Night of Champions e il titolo di Queen of the Ring. Un capitolo si chiude, un nuovo inizio si apre.

Se c’erano ancora dubbi sul futuro delle Damage CTRL, Asuka li ha spazzati via in diretta TV. Durante l’episodio di RAW  del 23 giugno, Asuka ha messo un punto definitivo alla fazione durante un faccia a faccia con la sua ex alleata IYO SKY. Il confronto è avvenuto mentre Asuka parlava del suo importante match a Night of Champions  contro Jade Cargill, dove sarĂ incoronata la nuova Queen of the Ring. IYO ha interrotto il discorso, ricordando ad Asuka che desidera ancora quel match da sogno di cui parlavano quando le Damage CTRL dominavano la scena: “Finalmente potremmo avere Asuka contro IYO SKY, proprio come avevamo immaginato durante i tempi delle Damage CTRL” ha detto IYO, aggiungendo che, se vincerĂ il torneo, sarĂ la prossima sfidante al titolo femminile a SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Asuka chiude per sempre il capitolo Damage CTRL durante RAW

WWE: Sciolte silenziosamente le Damage CTRL, i dettagli dietro la decisione - La WWE ha silenziosamente messo fine alle Damage CTRL, una delle stable femminili piĂą intriganti e discusse degli ultimi mesi.

