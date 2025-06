WTA Eastbourne Jelena Ostapenko ed Emma Raducanu agli ottavi Krejcikova torna al successo

Il torneo WTA di Eastbourne si è acceso di emozioni e sorprese, nonostante le interferenze del maltempo. Jelena Ostapenko ed Emma Raducanu si sono guadagnate un posto tra le migliori otto, mentre Krejcikova ritorna con grinta. Purtroppo, l’Italia piange l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Ora, all’orizzonte, l’attesa per gli incontri che potrebbero scrivere il destino delle protagoniste di questa avvincente giornata. La sfida continua, e tutto può ancora succedere...

Calato il sipario su questa giornata di incontri nel torneo WTA di Eastbourne. Sull'erba britannica un po' di ritardo c'è stato nello sviluppo del programma per l'arrivo della pioggia che, inevitabilmente, ha rallentato il tutto. Brutte notizie in casa Italia per l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto per mano Kamilla Rakhimova (n.87 del mondo), a segno col punteggio di 6-4 4-6 6-3. Agli ottavi di finale ci sarà l'incrocio con la statunitense Peyton Stearns (n.35 WTA), uscita vittoriosa al match contro la wild card britannica Mingge Xu (n.318 del ranking) sullo score di 6-3 6-4. Sono arrivate le vittorie di Jelena Ostapenko e di Emma Raducanu.

