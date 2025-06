Wta Bad Homburg Paolini batte Fernandez in due set e vola ai quarti

Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Bad Homburg, superando la canadese Fernandez in due set e conquistando così un biglietto per i quarti di finale di questo prestigioso WTA 500 sull’erba. È una vittoria che risolleva le speranze del tennis italiano e dà energia in vista di Wimbledon. Seguite le nostre dirette e approfondimenti su Sportface Tv per non perdervi nulla di questa emozionante avventura.

Torna a sorridere Jasmine Paolini, che batte la canadese Fernandez a Bad Homburg, un Wta 500 sull'erba che si disputa in Germania in preparazione a Wimbledon. Ottime notizie dal tennis italiano, con Jasmine Paolini che torna a sorridere dopo essersi qualificata ai quarti di finale del torneo di Bad Homburg, un Wta 500 sull'erba che si disputa in Germania in preparazione a Wimbledon.

LIVE Paolini-Fernandez 7-6 5-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: la canadese serve per restare nel match

PAOLINI RITROVA LA VITTORIA Jasmine #Paolini batte Leylah Fernandez con un doppio 7-6 e avanza ai quarti di finale del WTA 500 di Bad Homburg, dove attende una tra Svitolina e Haddad Maia.

ALCARAZ RE DEL QUEEN'S Carlos Alcaraz batte Jiri Lehecka in finale al Queen's col punteggio di 7-5 6-7 6-2 e conquista il terzo titolo consecutivo! Un successo che consente ad Alcaraz di avvicinarsi a Sinner in classifica: 9300 punti, contro i 10430 d

