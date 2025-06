wta bad homburg 2025 paolini ai quarti con la toscana anche pegula e swiatek

Continua a stupire al WTA di Bad Homburg, uno degli ultimi appuntamenti prima di Wimbledon. La nostra Jasmine Paolini, seconda testa di serie, ha superato con grinta la canadese Leylah Fernandez in due tie-break mozzafiato, dimostrando carattere e determinazione. Ora, nei quarti di finale, si prepara a sfidare avversarie di alto livello come Pegula e Swiatek, consolidando il suo ruolo di protagonista nel torneo e alimentando le speranze di una grande corsa.

Prosegue il torneo WTA di Bad Homburg, uno degli ultimi di preparazione a Wimbledon. Oggi entrava in scena Jasmine Paolini, testa di serie numero due, e la toscana ha risposto presente, vincendo una partita decisamente ostica contro la canadese Leylah Fernandez. Paolini si è imposta in due tie-break, entrambi tiratissimi e vinti per 10-8 e 8-6, annullando due set point sia nel primo sia nel secondo parziale. Nei quarti di finale Paolini affronterĂ la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina, giĂ giustiziera di Jasmine all’Australian Open e al Roland Garros, e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che ha sconfitto quest’oggi l’americana Ashlyn Krueger in due set per 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it