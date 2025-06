Wta 500 Paolini batte la Fernandez e conquista i quarti al torneo di Bad Homburg

Jasmine Paolini si conferma protagonista di un torneo emozionante a Bad Homburg, superando la forte Leylah Fernandez e accedendo ai quarti di finale. In un match combattuto, l’azzurra ha dimostrato cuore e determinazione, sfruttando al meglio le proprie qualità su questa superficie veloce. Giocare sull’erba è divertente, ma richiede adattamento e fiducia: Paolini sta dimostrando di essere pronta per affrontare le sfide più importanti di questa stagione.

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Bad Homburg, un Wta 500 sull'erba che si disputa in Germania in preparazione a Wimbledon. L'azzurra è entrata in lizza direttamente al secondo turno contro la canadese Leylah Fernandez, battendola in due set col punteggio di 7-6, 7-6. «Giocare sull'erba è divertente, ti devi abituare. Devi avere fiducia nel tuo gioco altrimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wta 500, Paolini batte la Fernandez e conquista i quarti al torneo di Bad Homburg

