Workshow LeArti. Quattro serate speciali al chiostro di San Francesco.

Quattro serate per celebrare la musica e salutare l’inizio dell’estate. La Scuola di Musica LeArti di Ascoli anche quest’anno è protagonista delle serate proponendo il Workshow 2025 in programma il 24, 25, 26 e 27 giugno (sempre alle 21.15, ingresso libero) nella suggestiva location del Chiostro di San Francesco, davanti al teatro Ventidio Basso, vivacizzato da spettacolari giochi di luce che accompagneranno le canzoni in programma. La scuola LeArti diretta dal maestro Fabio Ercoli è in procinto di tagliare il prestigioso traguardo di 30 anni di attività che coincideranno con il prossimo anno scolastico per il quale sono già aperte le iscrizioni nella sede di via Marucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it