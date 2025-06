Wonder Film | Giorgio Pasotti e il produttore Gianluca Cannizzo fondano una casa di produzione e sono al lavoro su 2 progetti

Nasce Wonder Film, la nuova casa di produzione fondata dall’attore e regista Giorgio Pasotti e dal produttore Gianluca Cannizzo. Con entusiasmo e passione, questa realtà emergente si dedica a due affascinanti progetti: il film in costume "Sotto a chi tocca" e il biografico "Il Rosso Volante". Un connubio di talento e visione che promette di portare sul grande schermo storie coinvolgenti e innovative, aprendo nuovi orizzonti nel panorama cinematografico italiano.

Nasce la nuova realtà produttiva Wonder Film, fondata dall'attore e regista Giorgio Pasotti e dal Produttore Gianluca Cannizzo. La società si sta occupando di 2 progetti: il film in costume Sotto a chi tocca e il biografico Il Rosso Volante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Wonder Film: Giorgio Pasotti e il produttore Gianluca Cannizzo fondano una casa di produzione e sono al lavoro su 2 progetti

In questa notizia si parla di: film - wonder - giorgio - pasotti

“Il Rosso Volante”: iniziate le riprese del film su Eugenio Monti con Giorgio Pasotti, regia di Alessandro Angelini - Iniziano ufficialmente le riprese de "Il Rosso Volante", il film dedicato alla vita di Eugenio Monti, pilota di bob e simbolo dello sport italiano.

Gianluca Cannizzo, produttore con consolidata esperienza nel settore, e Giorgio Pasotti, attore e regista, hanno fondato Wonder Film, una nuova casa di produzione che si propone di realizzare contenuti di qualità per cinema, televisione, documentari e... Vai su X

Wonder Film: Giorgio Pasotti e il produttore Gianluca Cannizzo fondano una casa di produzione e sono al lavoro su 2 progetti; Wonder Film: la nuova casa di produzione di Pasotti e Cannizzo; Nasce Wonder Film, casa di produzione fondata da Cannizzo e Pasotti.

Wonder Film: Giorgio Pasotti e il produttore Gianluca Cannizzo fondano una casa di produzione e sono al lavoro su 2 progetti - Nasce la nuova realtà produttiva I Wonder Pictures, fondata dall'attore e regista Giorgio Pasotti e dal Produttore Gianluca Cannizzo. Secondo comingsoon.it

Wonder Film: la nuova casa di produzione di Pasotti e Cannizzo - Wonder Film è una nuova società di produzione e sviluppo di serie TV, film e spot pubblicitari, fondata da Giorgio Pasotti e Giorgio Cannizzo ... Segnala sentieriselvaggi.it