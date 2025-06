Women’s Champions League sorteggiate le avversarie di Roma e Inter

Il sorteggio delle Women's Champions League ha svelato le avversarie di Roma e Inter nel prossimo turno di playoff, mentre la Juventus Women si è già assicurata un posto diretto. La sfida entra nel vivo: quali team affronteranno le nostre rappresentanti italiane in questa battaglia europea? Scopriamo insieme le sfide che attendono le squadre tricolori e le opportunità per conquistare il sogno continentale.

Juventus Women già qualificata, secondo turno di playoff per Roma e Inter: le avversarie delle due italiane verso la Women’s Champions League Dopo la qualificazione della Juventus Women alla prossima Women’s Champions League in quanto vincitrice del Campionato di Serie A, la Roma e l’ Inter sono invece passati per i sorteggi per decretare le avversarie del secondo turno di playoff. Ciascun gruppo, costituito da quattro squadre, vedrà una sola squadra ad aggiudicarsi il posto disponibile per i gironi. Saranno due le partite da disputare per ogni squadra, e la Roma e l’Inter sono separate dal cammino nell’Europa che conta da due sole avversarie per parte. 🔗 Leggi su Sportface.it