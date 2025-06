wirtz e la pressione di dover giocare col cartello sono costato 135 milioni the ahtletic

Florian Wirtz, recente acquisto del Liverpool per 135 milioni di euro, incarna il sogno e il rischio delle grandi cifre. La pressione di dover dimostrare il proprio valore, infatti, può diventare un peso insostenibile, influenzando le prestazioni e la carriera. È un fenomeno che mette in discussione quanto il valore economico possa davvero garantire successo e serenità nel mondo del calcio. Ma fino a che punto il denaro cambia le regole del gioco?

Florian Wirtz è appena passato dal Bayer Leverkusen al Liverpool per una cifra astronomica di 100 milioni di sterline (circa 135 milioni di euro). The Athletic si domanda se queste cifre così alte possono giocare brutti scherzi. Sono molti, infatti, i casi in cui calciatori così profumatamente pagati, steccano e non dimostrano di essere all'altezza dei milioni per loro spesi. Forse perché la pressione di valere moltissimo inizia a pesare su di loro. Anche in Italia possiamo avere diversi esempi di quanto scritto. L'ultimo è sicuramente Teun Koopmeiners praticamente un oggetto misterioso da quando è approdato alla Juve.