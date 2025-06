Wine-Nic | aperitivo vino musica dal vivo postazioni food nel parco del castello

parco del castello, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera magica tra musica dal vivo e deliziosi aperitivi. Sabato 2 agosto 2025 dalle 18:00 alle 22:00, un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e delle serate estive. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, tra risate, sapori e il fascino di un tramonto indimenticabile… perché il divertimento e la buona compagnia sono assicurati!

Sabato 2 agosto 2025 dalle ore 18.00 alle 22. È finalmente arrivato il momento perfetto per un pic-nic, o meglio un wine-nic all’aperto con il vino in un parco unico, dove potremo goderci un’ottima compagnia e brindare durante un tramonto di mezza estate! Un’ occasione per sdraiarsi sull’erba del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it