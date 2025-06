Wimbledon Sabalenka sfida Sinner | alla fine paga il team dell’italiano – VIDEO

Wimbledon si avvicina e il mondo del tennis è in fermento, ma non tutto fila liscio per Jannik Sinner. Dopo le recenti delusioni di Roland Garros e Halle, l’italiano si prepara ad affrontare la sfida sull’erba londinese. Tuttavia, mentre si apprestava a iniziare l’allenamento, un imprevisto ha messo alla prova la sua concentrazione. E proprio come in campo, anche nel tennis, ogni colpo conta fino all’ultimo.

Due delusioni in meno di un mese per Jannik Sinner, che ha prima perso l’ormai storica finale del Roland Garros contro Alcaraz e poi è stato eliminato da Bublik agli ottavi ad Halle, con il kazako che ha anche vinto il torneo. Adesso l’italiano si prepara a Wimbledon e proprio nella giornata di lunedì è arrivato sui campi londinesi per cominciare ad allenarsi e prendere confidenza con l’erba. Ma mentre stava per cominciare la seduta pomeridiana, ha fatto “irruzione” nel suo campo Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA, che ha deciso di lanciargli la sfida. Poco prima dell’inizio della sessione d’allenamento, infatti, Sabalenka (che aveva terminato la sua preparazione durata un’ora su un campo vicino) ha deciso di interrompere Sinner con una proposta simpatica e che ha divertito i presenti: una sfida a colpire per primi un tubo di palline posizionato poco prima della linea di fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, Sabalenka sfida Sinner: alla fine “paga” il team dell’italiano – VIDEO

