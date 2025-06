Wimbledon Sabalenka batte Sinner in una sfida sul campo | flessioni per il suo team

Un incontro inaspettato e ricco di spirito sportivo ha animato i prati di Wimbledon, dove Aryna Sabalenka ha sfidato Jannik Sinner in un duello divertente e imprevedibile. La numero uno del mondo ha dimostrato abilità e determinazione, vincendo il confronto e portando il suo team a pagare il pegno con delle risate e delle flessioni. Una giornata che ha confermato come lo sport possa unire competitività e divertimento in modo irresistibile.

Sfida fuori programma sui prati di Wimbledon tra Aryna Sabalenka e Jannik Sinner. La numero uno del mondo ha sfidato l'altoatesino a colpire un tubo di palline, vincendo il duello con due centri. A pagare il pegno non è stato il tennista azzurro, ma il suo staff, costretto a fare flessioni. Il tutto tra risate e sportività, prima che entrambi tornassero ai rispettivi allenamenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Wimbledon, Sabalenka batte Sinner in una sfida sul campo: flessioni per il suo team

