Wimbledon realizzerà una statua di Andy Murray nel 2027 | Verrà coinvolto nel progetto

Nel 2027, Wimbledon renderà omaggio a uno dei suoi più grandi campioni con una maestosa statua di Andy Murray, coinvolgendo direttamente il celebre tennista nel progetto. Murray, simbolo di determinazione e talento, ha scritto pagine indelebili nella storia del torneo, interrompendo un digiuno di vittorie britanniche durato oltre settant’anni. Un tributo che celebrerà il suo straordinario percorso e il suo impatto sul mondo dello sport.

Andy Murray è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti dell'era moderna di Wimbledon, conquistando due titoli (2013 e 2016) e vincendo sempre sui campi in erba di Church Road la medaglia d'oro in singolare ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Il nativo di Glasgow classe 1987 fu in grado di interrompere un digiuno che durava da 77 anni per il Regno Unito, per la precisione dal trionfo di Fred Perry nel 1936. Lo scozzese, ritiratosi ufficialmente la scorsa estate dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, verrà omaggiato dall'All England Club con una statua. " Vogliamo realizzare una statua di Andy Murray qui a Wimbledon e stiamo lavorando a stretto contatto con lui e il suo team.

ANDY MURRAY E I BIG 3 Una carriera all'ombra di Djokovic, Federer e Nadal eppure Murray è riuscito a portarsi a casa 3 Slam (di cui 2 Wimbledon) e 2 volte l'oro a Londra 2012 e Rio 2016 Il più grande rimpianto? Non aver dato il giusto peso ai su

