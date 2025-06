Wimbledon 2025 Lucrezia Stefanini approda al 2° turno delle qualificazioni Eliminata Nuria Brancaccio

Le qualificazioni di Wimbledon 2025 sono ufficialmente iniziate, portando entusiasmo e speranze nell’universo del tennis femminile italiano. Tra le protagoniste, Lucrezia Stefanini si distingue con una vittoria convincente contro Mihaela Buzarnescu, avvicinandosi al sogno di entrare nel main draw. Tuttavia, il cammino si complica per Nuria Brancaccio, che si è dovuta arrendere nel 2176° turno delle qualificazioni. L’avventura sull’erba di Church Road promette emozioni e sorprese: la sfida è ancora tutta da scrivere.

Hanno preso il via quest'oggi le qualificazioni del singolare femminile di Wimbledon. Le giocatrici, presenti nel tabellone cadetto, si giocheranno l'accesso al main draw sull'erba di Church Road e due le tenniste italiane al via, per centrare quest'obiettivo. Il riferimento è a Lucrezia Stefanini e a Nuria Brancaccio. Stefanini (n.161 del ranking) si è imposta contro la veterana rumena Mihaela Buzarnescu (senza ranking) col punteggio di 6-1 7-5. Dopo una prima frazione dominata e terminata in 30?, l'azzurra ha faticato a far calare il sipario nella seconda frazione, ma alla fine missione compiuta.