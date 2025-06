Wimbledon 2025 | le date del sorteggio e quando debutta Sinner

Roma, 24 giugno 2025 – Meno di una settimana al via del terzo slam stagionale: Wimbledon 2025 si avvicina, con il suo sorteggio che promette sorprese e sfide emozionanti. Jannik Sinner, fresco vincitore in Australia e protagonista al Roland Garros, mira a conquistare la sua prima finale su questo storico prato verde. Quando debutta Sinner a Wimbledon? Scopriamo insieme le date e le anticipazioni sul torneo più atteso dell’anno.

Roma, 24 giugno 2025 – Meno di una settimana al via del terzo torneo dello slam stagionale. Jannik Sinner ha vinto in Australia, ma è stato sconfitto sul filo di lana al Roland Garros e ora punta con decisione a Wimbledon, torneo dove finora in carriera non ha mai raggiunto nemmeno la finale. Se sul cemento Jannik appare quasi imbattibile, su terra ed erba è meno rullo compressore, soprattutto sul verde. Lo si è visto al torneo di Halle con l’eliminazione precoce per mano di Bublik, che comunque ha vinto il torneo su Medvedev, e in generale dal rendimento a Londra con la sola semifinale raggiunta nel 2023. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net