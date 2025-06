Wimbledon 2025 il tabellone da incubo e quello ideale per Sinner Gli spauracchi da evitare

Wimbledon 2025 si prospetta come un torneo ricco di incognite e sfide per Jannik Sinner, tra scenari da incubo e opportunità d'oro. Il tabellone, infatti, può trasformarsi in un vero e proprio spauracchio o in un trampolino di lancio, a seconda degli incastri e delle teste di serie. Ma chi sono gli avversari da temere e quelli da affrontare con fiducia? Scopriamolo insieme in questa analisi dettagliata.

Quali gli scenari di tabellone per Jannik Sinner a Wimbledon? Ce ne sono tanti, e possono variare dal meglio al peggio se guardiamo alle prospettive. Con un distinguo importante da fare: non è il numero 1 del mondo a dover avere paura di altri, semmai è oramai il resto del mondo a non volerselo trovare davanti, in linea generale. Esiste tutta una serie di giocatori che, per un motivo o per un altro, sono poco raccomandabili nei primi due turni, quelli in cui l'erba tende a regalare sorprese di vario genere (vissute, peraltro, da un po' tutti i big a turno negli anni). Giovanni Mpetshi Perricard, Hubert Hurkacz, Reilly Opelka, Roberto Bautista Agut, Jacob Fearnley, Gabriel Diallo, Zizou Bergs: sono questi i principali pericoli che si possono correre lungo queste parti del main draw, senza ovviamente contare i qualificati perché lì il discorso può cambiare a seconda di chi uscirà dal novero del tabellone cadetto di scena a Roehampton.

