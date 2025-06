Wimbledon 2025 | chi sperare e chi evitare per Sinner dal sorteggio

Wimbledon 2025 si avvicina, e il sorteggio del tabellone potrebbe essere determinante per le sorti di Jannik Sinner. Il 27 giugno alle 11.00 scopriremo le possibilità di chi sperare e di chi evitare in vista del torneo più imprevedibile tra gli Slam, dove ogni punto conta e i margini si restringono sull’erba. Per Sinner, la strategia inizia già ora: il rischio è alto, ma le opportunità sono altrettanto grandi.

Il 27 giugno (dalle ore 11.00) sapremo come staranno le cose. Indubbiamente, più di altri Slam, a Wimbledon la definizione del tabellone potrebbe fare la differenza. Sull'erba, tipicamente, i margini si abbassano tra i tennisti e i match finiscono per essere decisi da pochi punti. Per questo, i rischi ci possono essere anche per i giocatori di altissimo livello. Jannik Sinner, da questo punto di vista, non fa eccezione. Se a Parigi, prima della finale contro Carlos Alcaraz, il percorso del pusterese aveva assunto in parte i crismi di una mattanza per i suoi avversari, sui prati di Londra il percorso potrebbe essere decisamente più accidentato.

