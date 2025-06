Whattsapp non funzionerà su questi smartphone da luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, WhatsApp interromperà il supporto per molti smartphone con sistemi obsoleti, lasciando milioni di utenti senza accesso a chat, chiamate e condivisioni. Questa mossa segna un passo importante verso l’adozione di standard più elevati di sicurezza e funzionalità, ma anche una sfida per chi deve aggiornare i propri dispositivi. Preparati al cambiamento e scopri come restare connesso senza interruzioni.

. La corsa sta per terminare per milioni di smartphone. Dal 1° luglio 2025, WhatsApp interromperà il supporto per numerosi dispositivi, lasciando senza accesso a messaggi, vocali e condivisioni gli utenti con telefoni dotati di sistemi operativi obsoleti. La decisione segna un cambiamento significativo per la popolare app di messaggistica, che mira a garantire standard più elevati di sicurezza dati e compatibilità con le nuove funzionalità in arrivo. In particolare, WhatsApp ha annunciato che smetterà di funzionare su dispositivi con Android 5. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Whattsapp non funzionerà su questi smartphone da luglio 2025

In questa notizia si parla di: smartphone - luglio - whattsapp - funzionerà

Hai uno di questi smartphone? Devi sostituirlo entro luglio 2025: ecco perché - Se possiedi uno di questi smartphone, preparati a un cambiamento. Entro luglio 2025, molti di essi perderanno il supporto da parte delle aziende produttrici.

WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: ecco su quali dispositivi; WhatsApp, dal 1° luglio non funzionerà più: ecco su quali dispositivi; WhatsApp, fine del supporto dal 1° luglio su questi smartphone iOS e Android.