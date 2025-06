WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 1° luglio 2025 | la lista completa

Preparatevi a dire addio a WhatsApp su alcuni vecchi smartphone: dal 17 luglio 2025, l’app smetterà di funzionare su otto modelli di dispositivi Android e iPhone più datati. Per non perdere le chat importanti, è fondamentale agire in anticipo e salvare tutto prima che sia troppo tardi. Ecco cosa fare per mantenere il controllo delle proprie conversazioni e restare connessi senza interruzioni.

L’app di messaggistica aggiorna i requisiti di sistema e interromperà il supporto su otto modelli datati, tra Android e iPhone. Ecco come salvare le chat prima di perdere l’accesso su WhatsApp. 🔗 Leggi su Fanpage.it

