WhatsApp bandita dai telefoni della Camera Usa | Alto rischio Tra le alternative spunta Signal ma per il Pentagono è vulnerabile agli hacker russi

Se avete dispositivi nella Camera dei Rappresentanti, preparatevi a un cambiamento radicale: WhatsApp bandita per motivi di sicurezza, con alternative come Signal che emergono come opzioni affidabili. La cautela degli Stati Uniti riflette le crescenti preoccupazioni sui rischi cyber e sulla protezione dei dati sensibili. In un mondo digitale sempre più delicato, la sfida è trovare strumenti affidabili senza compromettere la sicurezza delle comunicazioni ufficiali.

Basta TikTok, limitazioni a DeepSeek e ad altri programmi di intelligenza artificiale. ChatGPT? Sì, ma solo se Plus. E ora stop anche a WhatsApp. Sui dispositivi dei membri della Camera dei Rappresentanti americana non potrà più comparire la nota piattaforma di messaggistica: «È ad alto rischio per gli utenti ». Un divieto categorico che si estenderebbe, secondo quanto riferisce Axios, anche a tutte le versioni web o desktop dell’app. «Se avete un’applicazione WhatsApp sul vostro dispositivo gestito dalla Camera, sarete contattati per rimuoverla», si legge nella comunicazione inviata lunedì 23 maggio. 🔗 Leggi su Open.online

