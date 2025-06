Wesley | Sono concentrato sul Mondiale non è ancora il momento di pensare al futuro

Wesley, al momento il focus è tutto sul mondiale, il futuro può aspettare. Con l’estate alle porte e la finestra di calciomercato che si avvicina rapidamente, i prossimi due mesi saranno cruciali per la Roma. Un periodo in cui ogni mossa potrebbe fare la differenza, consentendo a Gasperini di plasmare una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. Il conto alla rovescia è iniziato: è ora di prepararsi a un’estate all’insegna dei colpi di scena.

Passano i giorni e si avvicina a grandi passi l’inizio ufficiale della finestra estiva di calciomercato, che dal 1° luglio sarà l’assoluta protagonista dell’avvicinamento verso l’avvio della nuova stagione. Per la Roma si tratterà di due mesi di fondamentale importanza per costruire una squadra competitiva, regalando nuovi tasselli a Gasperini, in modo che il neo tecnico possa esaltarne le loro caratteristiche con la sua idea di calcio. Focalizzando l’attenzione sulle fasce, da sempre punto di forza delle squadre dell’allenatore piemontese, il nome del momento è quello di Wesley, che sta giocando il Mondiale per Club con il Flamengo e che nella prossima stagione potrebbe fare il salto in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley: “Sono concentrato sul Mondiale, non è ancora il momento di pensare al futuro”

