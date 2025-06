Wesley | Juventus e Roma? Non è il momento ma sogno di giocare in Europa Concentrato sul Mondiale

Wesley, talento del Flamengo e terzino destro in rampa di lancio, si sta facendo notare non solo per le sue performance al Mondiale per Club, ma anche per il sogno di un futuro europeo. Juventus o Roma? Il suo cuore batte per l’Europa, ma ora è concentrato sul presente, vivendo un'esperienza che potrebbe segnare il suo cammino verso grandi traguardi. La strada verso il top internazionale è ancora tutta da scrivere.

Il terzino destro del Flamengo Wesley, attualmente impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club in cui la formazione brasiliana ha ottenuto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Il DS del #Flamengo, José #Boto, conferma la valutazione iniziale di #Wesley, seguito da #Juventus e #Roma: "Ufficialmente non c'è nulla, mentre ufficiosamente... Però non bastano 20 milioni come sento dire, almeno 30" (Gazzetta dello Sport)

#Tuttosport: #Gyokeres, occhio #Juve! Torni in pole Lui dice no al Manchester United e intanto l'#Arsenal si allontana... Sul quotidiano si legge: La #Juventus torna in prima fila per #ViktorGyokeres? L'indiscrezione del quotidiano portoghese Record sul '

Boto, ds Flamengo: Juve e Roma, per Wesley servono 30 milioni. Vorrei Vlahovic, lavorerei per il Milan; Danilo: “Wesley pronto per l’Italia. Juve ha preso un’altra direzione, Tudor ottimo tecnico”; Danilo: Sarò per sempre juventino, orgoglioso di Locatelli.

Juventus, scout al lavoro al Mondiale per Club: chi stanno seguendo - Tra i principali obiettivi di calciomercato della Juventus per l’estate 2025 c’è l’inserimento in rosa di un nuovo esterno destro. Riporta ilbianconero.com