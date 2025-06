Wesley Juventus bianconeri pronti ora ad alzare il pressing | testa a testa con quel club di Serie A per l’esterno Ultimissime

La Juventus si prepara a intensificare il suo pressing sul mercato, puntando forte su un esterno che sta brillando con il Flamengo. Con Weah e Mbangula sempre più vicini alla Premier League, i bianconeri sono pronti a irrobustire il reparto con un acquisto di qualità . In un contesto di costante cambiamento, la corsa per rafforzare la rosa si fa sempre più emozionante e incerta. Ecco le ultime novità di mercato che potrebbero rivoluzionare la strategia juventina.

