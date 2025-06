Wesley ha confessato tutto | doppio annuncio per Juventus e Roma

Wesley ha sorpreso tutti con un doppio annuncio che riguarda Juventus e Roma, alimentando le speranze dei tifosi italiani. L’esterno brasiliano, protagonista di un Mondiale per Club ricco di emozioni, conferma il suo interesse per la Serie A e apre le porte a un possibile trasferimento. Le voci di mercato si intensificano, mentre le squadre si preparano a sfruttare questa opportunità di rafforzamento. Ma cosa riserverà il futuro a Wesley? Rimani con noi per scoprirlo.

Le ultime sull'esterno brasiliano che piace in Serie A. Arriva l'annuncio da parte dello stesso calciatore Il mercato estivo inizia ad infiammarsi anche a margine di un Mondiale per Club che intanto prosegue tra conferme, sorprese e qualche delusione. Le società italiane monitorano attentamente la situazione di alcuni calciatori che in questa rassegna estiva stanno provando a mettersi in mostra nell'attesa di esplorare nuovamente il proprio destino con un eventuale cambio di maglia. Tra questi c'è senza dubbio anche il brasiliano Wesley, cercato da mezza Europa, e protagonista con la maglia del Flamengo con cui ha giocato titolare nella seconda sfida del girone contro il Chelsea al Mondiale per Club.

Wesley ha confessato tutto: doppio annuncio per Juventus e Roma - A proposito di futuro lo stesso Wesley è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': " Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera.