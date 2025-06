Weekend rovente in Italia | sole e temperature elevate su tutto il Paese

Preparati a vivere un weekend rovente in tutta Italia! La dominazione del sole e delle temperature elevate si farà sentire su ogni regione, grazie all’arrivo di un potente anticiclone africano. Sabato 28 giugno sarà una giornata di cielo sereno e clima torrido, con temperature che sfioreranno i picchi stagionali. Resta aggiornato con DayItalianews per non lasciarti sorprendere dal caldo e scoprire come affrontarlo al meglio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caldo africano domina il fine settimana. Nel prossimo fine settimana del 28 e 29 giugno, l’Italia sarà interessata da una persistente ondata di calore, causata dall’arrivo di un anticiclone africano che porterà temperature ben oltre la media stagionale in molte regioni. Sabato 28 giugno: sole ovunque e clima torrido. La giornata di sabato sarà contraddistinta da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale. Le temperature massime toccheranno punte di 37-38°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata. Anche nelle regioni del Centro-Nord, come Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, si registreranno valori elevati, attorno ai 34-35°C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Weekend rovente in Italia: sole e temperature elevate su tutto il Paese

In questa notizia si parla di: italia - rovente - sole - temperature

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

+++ MARTEDÌ 24 GIUGNO +++ Intensa ondata di calore sull'Italia fino ai primi giorni di Luglio con temperature massime superiori a 30° da nord a sud e picchi fino a 40°. Martedì 24 sole su tutta Italia. Nubi basse in mattinata su Liguria associate a piovaschi. V Vai su Facebook

Meteo – Avvio di luglio rovente su Italia ed Europa, possibile cedimento dell’anticiclone a seguire; Meteo – Promontorio africano porta stabilità e clima rovente in Italia, ma non mancheranno temporali su questi settori; Italia rovente, scatta l'allerta, picchi di calore: ecco le città a rischio.

Sole caldo e temperature record in italia, mercoledì 25 giugno la giornata più rovente con bollino arancione - L'Italia affronta un'ondata di caldo intenso causata dall'anticiclone africano, con temperature fino a 37 gradi e afa elevata soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia- gaeta.it scrive

Meteo: Weekend, Sole e caldo estremo, Temperature fino a 40 gradi - Il meteo del prossimo fine settimana promette scenari roventi su gran parte dell’Italia, con una nuova ondata di caldo africano che si abbatterà in modo deciso sul nostro Paese, proprio tra sabato 28 ... Da msn.com